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        Ağrı'da otomobillerin çarptığı hayvanlar telef oldu, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:36 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:53
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        Ağrı'da otomobillerin çarptığı hayvanlar telef oldu, 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.

        Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 4 büyükbaş hayvan telef oldu, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Telef olan hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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