Ağrı'da otomobillerin çarptığı hayvanlar telef oldu, 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde otomobillerin çarptığı 4 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 kişi yaralandı.
Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunun Aşağı Esen köyü mevkisinde arazide otlayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne peş peşe 4 otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 büyükbaş hayvan telef oldu, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Telef olan hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
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