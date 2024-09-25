Ağrı'da otomobillerin çarptığı hayvanlar telef oldu, 3 kişi yaralandı

Telef olan hayvanların ve araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazada 4 büyükbaş hayvan telef oldu, araçlarda yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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