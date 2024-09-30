Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye’nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesi karla kaplandı.

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