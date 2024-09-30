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        Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı

        Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:15
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        Süphan Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
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        Ağrı, Muş ve Bitlis sınırındaki 4 bin 58 rakımla Türkiye’nin en yüksek 3. dağı olan Süphan Dağı’nın zirvesi karla kaplandı.

        Yaz aylarında dağcılar ve doğa tutkunlarının rotasında bulunan Süphan Dağı, Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alıyor.

        Patnos ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, Süphan Dağı'nın yükseklerinde yerini kara bıraktı.

        Yağışla dağın zirvesi karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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