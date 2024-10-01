PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Ç.D'nin, bulundukları araçtaki diğer kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Başkanı R.K. olduğunu iddia etmesi üzerine bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın devamında H.G'yi araçla Karayazı'dan Doğubayazıt'a getiren şüphelilerden biri olduğu belirlenen Ç.D. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.