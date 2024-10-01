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        PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere geldiği Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:41
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        PKK'ya katılmak için Ağrı'ya gelen kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Terör örgütü PKK'ya katılmak üzere geldiği Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan kadına yardım ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Erzurum'un Karayazı ilçesinden terör örgütü PKK'ya katılım için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen H.G, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda güvenlik güçlerince 26 Eylül'de yakalandı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan H.G, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Soruşturmanın devamında H.G'yi araçla Karayazı'dan Doğubayazıt'a getiren şüphelilerden biri olduğu belirlenen Ç.D. gözaltına alındı.

        Ç.D'nin, bulundukları araçtaki diğer kişinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Erzurum İl Başkanı R.K. olduğunu iddia etmesi üzerine bu şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

        Şüpheli R.K. de Erzurum'un Hınıs ilçesinde yakalandı.

        Ç.D. ve R.K'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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