Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şirin Deniz (49) idaresindeki 13 DD 074 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.