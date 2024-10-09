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        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:47
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        Ağrı'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Şirin Deniz (49) idaresindeki 13 DD 074 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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