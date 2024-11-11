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        Ağrı'da kuyuda mahsur kalan tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı

        Ağrı'da beton kuyuda mahsur kalan tilki, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:21
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        Ağrı'da kuyuda mahsur kalan tilkiyi AFAD ekipleri kurtardı
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        Ağrı'da beton kuyuda mahsur kalan tilki, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Yaylaköy köyünde bir tilkinin kuyuda mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen 4 kişilik AFAD ile Doğa Koruma Müdürlüğü ekibi, çalışma başlattı.

        Uzun uğraşlar sonucu AFAD ekiplerince kuyudan çıkarılan tilki, doğaya bırakıldı.

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