Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir tırda yapılan aramada 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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