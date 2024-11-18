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        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:24
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        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde bir tırın dorsesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir tırda yapılan aramada 16 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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