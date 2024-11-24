Mersinli öğretmen çift boyatıp güzelleştirdikleri köy okulunda öğrencileri eğitiyor

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Geçimli köyünde görevli Mersinli Selman ve Huriye Bilir çifti, boyatıp onarımını yaptıkları okulda öğrencileri geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyor.

Selman (33) ve Huriye Bilir (31) çifti, ilçenin en uzak köylerinden Geçimli İlkokulunda görev yapıyor.

Sene başında Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle okulun iç ve dış boyası ile gerekli onarım çalışmalarını yaptıran çift, güzel bir eğitim yuvası oluşturdu.

Her gün okula beraber gelen öğretmen çift, ders verdikleri öğrencilerle havaların güzel olduğu zamanlarda bahçedeki park alanında oynuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal, öğrencileri geleceğe hazırlamak için yoğun çaba harcayan öğretmen çifti ziyaret edip birlikte yaş pasta keserek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

- "Her şeyi Kaymakamı'mız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'müzün desteğiyle yapmış bulunmaktayız" Selman Bilir, AA muhabirine, sezon başında okulun ciddi bir tadilata ihtiyaç duyduğunu ve eşiyle okulu güzelleştirmeye karar verdiklerini söyledi. Köylülerle ağabey kardeş gibi olduklarını belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Okulun iç, dış boyaması olsun, kapıların tadilatı, su tesisatındaki sıkıntılar, yazıcımız ve fotokopi makinemizin arızasından tutun ana sınıfımızdaki eğitim ihtiyaçlarına kadar her şeyi Kaymakamı'mız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'müzün desteğiyle yapmış bulunmaktayız. Okulun eski hali gerçekten çok yıpranmıştı. Okulun önceki haliyle burada eğitim vermek içimize sinmeyecekti. Dedik ki 'Biz, bu onarım işinin altından kalkarız.' ve gerekli onarımı yaptık."

Eğitim için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Bilir, kentte kışların zor geçtiğini ancak her mevsimin kendine göre güzellikler barındırdığını anlattı. - "Biz çocuklarımızı, onlar da bizi çok seviyor" Huriye Bilir de 7 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, "Tutak ve köylerinde uzun yıllardır görev yapıyorum. Burası çok güzel. Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Eşimle de aynı okulda çalışıyoruz. Okulumuzun eksikliklerini tamamladık. Biz çocuklarımızı, onlar da bizi çok seviyor." dedi.