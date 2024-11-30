Kadın dağcılar olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen Ağrı Dağı'nın 4 bin rakımına tırmanış gerçekleştirdi.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince, kadın dağcılara yönelik Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

İlçede bir araya gelen 20 kadın, derneğin başkanı Ahmet Ertuğrul'un rehberliğinde tırmanışa başladı. 3 bin 500 rakımda kamp kurup dinlenen kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından 4 bin rakıma ulaştı.