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        Kadın dağcılar olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı

        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen Ağrı Dağı'nın 4 bin rakımına tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:27
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        Kadın dağcılar olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı
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        Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen Ağrı Dağı'nın 4 bin rakımına tırmanış gerçekleştirdi.

        Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince, kadın dağcılara yönelik Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

        İlçede bir araya gelen 20 kadın, derneğin başkanı Ahmet Ertuğrul'un rehberliğinde tırmanışa başladı. 3 bin 500 rakımda kamp kurup dinlenen kadın dağcılar, kar ve tipiye rağmen saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından 4 bin rakıma ulaştı.

        Kadın dağcılar, daha sonra inişe geçerek etkinliği tamamladı.

        Derneğin başkanı Ertuğrul, olumsuz hava koşullarına rağmen iyi bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğin ücretsiz yapıldığını belirten Ertuğrul, "Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için ülkenin farklı illerinde bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlar bölgeyi gezerek tarihi ve kültürel yerleri görüyor. Ağrı Dağı tırmanışı da çok iyi oldu. Kar ve tipiye rağmen güzel ve sorunsuz bir tırmanış yaptık. Yaklaşık 4 bin rakımda etkinliğimizi tamamladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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