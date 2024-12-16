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        Yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle 350 gence iş imkanı sunuyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - İstanbul'daki tekstilcilik deneyimiyle yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle tekstil fabrikası kuran Sezer Bakırçay, 350 gence iş imkanı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:30
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        Yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle 350 gence iş imkanı sunuyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - İstanbul'daki tekstilcilik deneyimiyle yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devlet desteğiyle tekstil fabrikası kuran Sezer Bakırçay, 350 gence iş imkanı sağlıyor.

        Taşlıçay ilçesinin Kumluca köyünde dünyaya gelen 41 yaşındaki 3 çocuk babası Sezer Bakırçay, 25 yıl önce gittiği İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan dayısının yanında mesleği öğrendi.

        Burada daha sonra sektörde deneyim kazanıp işinin patronu olan Bakırçay, yıllar sonra döndüğü memleketi Ağrı'da devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak Tekstilkent'te fabrika kurdu.

        Fabrikasında 350 gence iş fırsatı sunan Bakırçay, üretimle ekonomiye ve istihdama katkı sunmak istiyor.

        Sezer Bakırçay, AA muhabirine, İstanbul'da uzun yıllar tekstil işi yaptıktan sonra döndüğü memleketindeki gençlere iş imkanı sağladığını ve yatırım yaptığını söyledi.

        Devlet desteğiyle kurduğu fabrikada kaliteli üretim yaptıklarını ifade eden Bakırçay, şu görüşleri dile getirdi:

        "25 yıl boyunca bu işi İstanbul'da yaptık. Çalıştığımız müşteriler Avrupa'nın önemli markaları arasında yer alıyor. Bu memlekette bir taşı, bir taşın üstüne koyan herkesten Allah razı olsun. Normalde Ağrı çok göç veren bir yer. Bu fabrikaların kurulmasıyla kimse memleketini terk etmiyor çünkü sabah evinden çıkıp fabrikaya geliyor, akşam da aynı şekilde gidiyor. Fabrikada yüzde 80 kadın çalışan var. Kadınların maddi özgürlüğünün olması çok iyi. Bizim burada büyük hedeflerimiz var, daha da büyüyeceğiz. Daha da büyük markalar getireceğiz."

        - "Ağrı'da üretiyoruz ve yurt dışına gidiyor"

        Bakırçay, daha çok insana iş imkanı sağlamak istediklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Önayak oldu, yatırımcıları buraya çekti. Devletin desteği olmasa bu yatırımı yapamazdık. Onların imkanıyla geldik. İnşallah daha büyük şeyler yapacağız. Vali'miz Mustafa Koç da bizi ziyaret ediyor. 'Memleket için nasıl daha faydalı işler yaparız?' diye konuşuyoruz. Biz bunu hayal edemezdik ama bugün gerçekleştiriyoruz. Ağrı'da üretiyoruz ve yurt dışına gidiyor. Bunu biz ve Ağrı başarıyor. Ağrı'nın daha iyi şeyler başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

        Çalışanlardan 19 yaşındaki Ebru Yaka, tekstilde 1 yıldır çalıştığını belirterek, şunları anlattı:

        "Bu farikanın düzeni ve disiplini çok iyi. Severek yaptığım bir iş, maaşımız gününde yatar. Buradan kazandığım ücretle aileme katkı sunuyorum. Servis bizi sabah evin önünden alıyor, akşam da bırakıyor. Çalışanların çoğu zaten kadın. Ağrı'da maalesef kolay iş bulunmuyor. Tekstilde yılın 12 ayı çalışıyoruz."

        Yunus Yıldırım da tekstil fabrikalarının istihdama önemli katkı sağladığını ve artık çalışmak için batıdaki illere gitmediğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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