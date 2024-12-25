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        Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor

        Ağrı'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:43 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:22
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        Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor
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        Ağrı'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kentte akşam saatlerinde sis etkisini daha da artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, kara yollarında ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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