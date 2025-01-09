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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:56
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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında yabancı uyruklu kişileri taşıyan araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 733 paket sigara, 321 kilogram kuru üzüm, 198 kilogram İran fıstığı, 219 kilogram kurutulmuş çay, 189 kilogram şeker, 38 kilogram bal ve 66 cam meşrubat bardağı ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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