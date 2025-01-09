Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında yabancı uyruklu kişileri taşıyan araçta arama yapıldı.

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