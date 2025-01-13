Ağrı, Kars ve Ardahan'da akarsular buzla, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı

Akyaka ilçesinde de soğuk hava nedeniyle kırağı tutan bitkiler ve ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kent genelinde yollarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

Doğubayazıt ve Hamur ilçelerinde de soğuk hava ve sis etkili oldu.

Kentteki havyan pazarına gelen besiciler ile vatandaşların saç ve sakalları kırağı tuttu.

Vatandaşlar, soğuklardan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

Ağrı, Kars ve Ardahan'da, dondurucu soğukların etkisiyle akarsular buzla, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.