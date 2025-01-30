Ağrı'da yol kontrolünde kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolünde 3 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolünde 3 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda yol kontrol ve uygulama noktasında yaptıkları çalışmalarda gümrük kaçağı 3 bin 500 paket sigara ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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