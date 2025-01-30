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        Ağrı'da yol kontrolünde kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolünde 3 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:50
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        Ağrı'da yol kontrolünde kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolünde 3 bin 500 paket kaçak sigarayla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yol kontrol ve uygulama noktasında yaptıkları çalışmalarda gümrük kaçağı 3 bin 500 paket sigara ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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