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        Ağrı'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, ocak ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 zanlının tutukladığını, 7 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:28
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        Ağrı'da "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, ocak ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2 zanlının tutukladığını, 7 kişiye adli işlem yapıldığını bildirdi.

        Koç başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"na, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

        Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı kararlı ve etkili şekilde çalıştığını söyledi.

        Operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler indirildiğini ve toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

        "Ocak ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 61 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup 2 şahıs tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette EYP tespit edilerek PKK/KCK terör eylemi, kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir."

        Koç, ilde asayiş verilerinin iyileştiğini ve ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 11 silahın ele geçirildiğini anlattı.

        Uyuşturucu madde operasyonlarına da değinen Koç, "43 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş olup 50 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır, bu şahıslardan 4'ü tutuklanmıştır." dedi.

        Vali Koç, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının güvenliği tehdit eden önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Valiliğimiz, güvenlik birimlerimizle işbirliği içinde bu tehditlere karşı kararlı mücadele yürütmektedir. Gerçekleştirilen operasyonlarla göçmen kaçakçılığına büyük darbeler indirilmiş, düzensiz göçmenler yakalanmıştır. 31 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. 7 şahıs tutuklanmış, 13 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 10 araca ise el konulmuştur."

        Koç, ilde 4 mobil göç noktası bulunduğunu, 133 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 5 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirerek, kentte geçici koruma altında 825 Suriye uyruklu göçmenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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