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        Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı

        Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:29
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        Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı
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        Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı, buzla kaplandı.

        Kentin içme suyunu karşılayan, yaz aylarında da tarım alanlarını besleyen barajın buzla kaplı yüzeyinde yer yer buz çatlakları oluştu.

        Tamamen buzla kaplanan baraj, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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