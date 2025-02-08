Murat Kanyonu'nda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu

Kilometrelerce uzunlukta olan ve içerisinde doğal güzellikleri barındıran kanyon, kışın karla kaplı manzarasıyla ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlçe merkezinde bulunan kanyon, sahip olduğu doğal güzellikleriyle yaz ayları başta olmak üzere yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.