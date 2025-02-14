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        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:46
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        Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Tutak ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

        Tutak-Patnos kara yolunda M.H.E. idaresindeki 10 KB 140 plakalı tır ile C.B'nin kullandığı 04 M 5177 plakalı minibüs Karayazı Kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç. ve M.B. yaralandı.

        Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü C.B ile M.G, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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