Ağrı'da tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan minibüs sürücüsü C.B ile M.G, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan E.G, M.R.T, M.G, N.Ç, İ.Ç. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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