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        AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

        AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:55
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        AK Parti Ağrı İl Başkanı Yıldız'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet
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        AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Yıldız, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, kentte görev yapan basın mensuplarıyla öğretmenevinde bir araya geldi.

        Parti olarak il ilçe kongrelerini büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarını belirten Yıldız, "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Yıldız, AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini, her yeniliği, birikimle besleyip millete gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirdiğini anlattı.

        Türkiye'ye çok büyük eserler kazandırdıklarını, milletin bağrından çıkan ve milletin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldıklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ilkesini benimseyen, Türkiye’nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden rabbimize hamdediyoruz."

        Programa, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Aldemir, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eldem, Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk ve Tanıtım ve Medya Başkanı Ömer Faruk Atalay da katıldı.

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