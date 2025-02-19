Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildiğini bildirdi.

Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Bu nedenle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.