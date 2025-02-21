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        Ağrı'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu

        Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 22:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 22:51
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        Ağrı'da sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldu
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        Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Hamur'a 22 kilometre uzaklıktaki Alakoyun köyünde yaşayan Ahmet Aslangiri'nin rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, metrelerce karla kaplı yolu paletli ambulansla aşarak köye ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Aslangiri, ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        İlçenin Karlıca köyünde rahatsızlanan hamile İpek Altay da sağlık ekiplerince evinden alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Doğubayazıt'ta da İl Özel İdaresi personeli, Kutlubulak ve Üzengili köylerinin karla kaplı yolunu açarak, hasta vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülmesini sağladı.

        Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer, AA muhabirine, kentte yoğun kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat göreve hazır olduğunu belirten Beşer, "İlimiz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle kış aylarının çok sert geçtiği bir iklime sahip. Bu süre zarfında sağlık hizmetlerimizin aksamaması adına gece gündüz demeden 112 Acil Sağlık ekibi, başhekim Hasan Ali İpek eşliğinde, UMKE ekibimiz de Yunus Yılmaz eşliğinde koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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