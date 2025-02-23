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        Ağrı'da ambulans uçak prematüre bebek için havalandı

        Ağrı'da yoğun bakımda tedavi gören bebek, ambulans uçak ile Malatya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:38
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        Ağrı'da ambulans uçak prematüre bebek için havalandı
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        Ağrı'da yoğun bakımda tedavi gören bebek, ambulans uçak ile Malatya'ya sevk edildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi üçüncü basamakta takip edilen 25 haftalık prematüre bebek Ayaz Çetin'in cerrahi tedavi amacıyla ileri bir merkeze sevk edilmesi planlandı.

        İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan Prof. Dr. Ramazan Özdemir ve Çocuk Cerrahı Op. Dr. Necmettin Akpınar tarafından hastanın kabul edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etti.

        Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek Çetin, ambulans uçakla Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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