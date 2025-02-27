Ağrı'da yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişiye ait valiz arandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

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