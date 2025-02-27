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        Ağrı'da yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:21
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        Ağrı'da yabancı uyruklu kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin valizinde 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişiye ait valiz arandı.

        Valizde, 4 bin 20 vücut geliştirme ilacı ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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