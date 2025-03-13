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        Ağrı'da ihtiyaç sahibi 600 aileye günlük sıcak yemek veriliyor

        Ağrı'da Valilik ile Türk Kızılay işbirliğinde hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:45
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        Ağrı'da ihtiyaç sahibi 600 aileye günlük sıcak yemek veriliyor
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        Ağrı'da Valilik ile Türk Kızılay işbirliğinde hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek desteği sağlanıyor.

        Kızılay aşevinde hafta içi her gün ihtiyaç sahipleri için çeşitli yemekler yapılıyor.

        Yemekleri sefer taslarına dolduran ekipler, mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahibi 600 aileye ulaştırıyor.

        Vali Mustafa Koç, Kızılay Şubesi'ni ziyaret ederek yemeklerin yapıldığı aşevinde incelemelerde bulundu. Koç, devasa kazanlarda pişen yemekleri karıştırıp sefer taslarına doldurdu.

        Vali Koç, burada gazetecilere, sosyal devlet ve kültürel sorumluluk gereği vatandaşların hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

        600 ailedeki yaklaşık 3 bin kişiye sıcak yemek desteği sağladıklarını belirten Koç, "Bizler de Valilik olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın kaynaklarından geçen yıl yaklaşık 5 milyon Türk lirası, bu yıl da 8 milyon Türk lirası gibi bir destekle bu projeyi beraber gerçekleştiriyoruz. Projeye destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Duydukça mutlu oluyorum ve onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Hayırseverlerin de desteğine değinen Koç, "Her gün bir hemşehrimiz, bir veya iki gün bu mutfakta kaynayan kazanların masraflarını karşılıyor. Biz inanıyoruz ki paylaştıkça bereketlenir, yardımlaştıkça güçleniriz, dayanışmamız artar. Şehrimizde bir annemiz çocuğu aç kalsın, üzülsün istemiyoruz. Bir yaşlımız kendisini yalnız hissetsin istemiyoruz." dedi.

        Koç, Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Aslan Kaya'ya teşekkür etti.

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