Türkiye'nin farklı kentlerinden kadınlar Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek güzel anılar biriktiriyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar, yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneğince bölgenin daha çok bilinirliğini artırmak ve kadınlara saygıya dikkati çekmek için ücretsiz kültür turu programları düzenleniyor.

Yurdun farklı illerinden ilçeye gelen kadınlar, dernek başkanı Ahmet Ertuğrul'un otelinde konaklayıp kilometrelerce yol yürüdükten sonra İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Tarihi yapıda zaman geçiren kadınlar, daha sonra minibüslerle Iğdır, Kars ve Ardahan üzerinden Gürcistan'a gitti.

- "Her ilden kadın var"

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul, AA muhabirine, ülkenin her ilinden gelen kadınların Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldığını söyledi.

Turları ücretsiz düzenlediklerini ve kendi imkanlarıyla misafirleri ağırladıklarını belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her köşesinden kadınları Doğubayazıt'a Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu kutsal topraklara davet ettik. Sağ olsunlar 111 kadınla bu işi başarmayı planlıyoruz. Her ilden kadın var. Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği organizasyonunda 3 yıl içerisinde 34. turumuz oldu. Turlar tamamen ücretsiz, kendi imkanlarımızla misafirlerimizi ağırlıyoruz."

Ertuğrul, turlarda katılımcılara Doğubayazıt ilçesindeki otel ile Gürcistan Tiflis'te konaklama imkanı sağladıklarını ve zaman zaman da kamp çadırlarında kaldıklarını anlattı.

Doğu Anadolu, Güneydoğu ve birçok bölgede kültür turları düzenlediklerini anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti: