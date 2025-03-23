Ağrı'da hurdacıda meydana gelen patlamada bir kişi öldü

İş yerinde çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde, hurdacıda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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