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        Ağrı Valisi Koç, STK temsilcileri ve gönüllülerle iftar yaptı

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:49
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        Ağrı Valisi Koç, STK temsilcileri ve gönüllülerle iftar yaptı
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllülerle iftarda bir araya geldi.

        Ağrı Valiliğince sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllülere yönelik öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının toplumun vicdanı, dayanışmanın temel taşı ve gönüllülüğün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

        Sadece bir iftar sofrasını değil, aynı zamanda gönül birlikteliğini paylaştıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Sizler, toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak, eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli hizmetler sunuyorsunuz. Devletimizin yürüttüğü hizmetleri tamamlayan, toplumsal kalkınmaya katkı sunan ve milletimizin sorunlarına çözüm üreten çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

        Koç, ramazan ayının paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel vesilesi olduğunu vurgulayarak, "İlimizde sivil toplum kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği projeleri yakından takip ediyor, her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Sizlerin katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerimizi daha ileriye taşıyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da kamu ve sivil toplum iş birliğini daha da güçlendirerek, dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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