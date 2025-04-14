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        Ağrı'da, mart ayında 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, mart ayında hudut birliklerince 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:24
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        Ağrı'da, mart ayında 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, mart ayında hudut birliklerince 1477 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla mart ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, Valiliğin koordinasyonunda yürütülen planlı ve etkin operasyonlar neticesinde, bölücü faaliyetlerin engellendiğini, vatandaşların huzur ve güven ortamının daha da pekiştirildiğini söyledi.

        Terör örgütlerine yönelik 68 operasyon düzenlendiğini belirten Koç, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 1 zanlının tutuklandığını, 5 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

        FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik 17 operasyon gerçekleştirildiği bilgisini paylaşan Koç, "Bu operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca ilimizde toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 1 yarım litrelik TNT, 2 mekanik fünye, 2 el bombası fünyesi, 219 santimetre infilak fitili tespit edilerek, PKK/KCK terör eylemi kolluk kuvvetlerimizin yapmış olduğu özverili çalışmayla engellenmiştir." diye konuştu.

        Koç, kaçakçılık operasyonlarında da 2 şüphelinin gözaltına alındığını, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 9 silahın ele geçirildiğini ve 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.

        17 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini ve 40 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini söyleyen Koç, "Bu çalışmalar neticesinde 19 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 17'si tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda, 2 kilo 439 gram metamfetamin, 131 gram esrar, 1 gram skunk ve 107 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir." dedi.

        Mart ayında ve Ramazan Bayramı tatilinde sabit noktalar ve gezici mobil göç noktalarında 25 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirildiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

        "Bu operasyonlarda 16 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 14 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ise 1477 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 6 mobil göç noktası bulunmakta olup, 1911 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 5 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

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