Ağrılı Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı "Asrın Güreşçisi"ni örnek alıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ-YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya, adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

Okullarda 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen ve Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde eski milli sporcular ve güreş antrenörleri Adem Şahna ile Murat Bayram'ın yetiştirdiği 17 yaşındaki Hamza, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti.

Son olarak 4-8 Nisan tarihinde Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları 17 Yaş Altı Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci olan Hamza, bu başarısıyla milli takıma seçildi.

Antrenörleri nezaretinde antrenmanlarını sürdüren ve adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alan genç sporcu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.