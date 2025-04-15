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        Ağrılı Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı "Asrın Güreşçisi"ni örnek alıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ-YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya, adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:10
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        Ağrılı Hamza Yerlikaya, ismini taşıdığı "Asrın Güreşçisi"ni örnek alıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ-YASİN ÇAVDAR - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan milli güreşçi Hamza Yerlikaya, adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyor.

        Okullarda 6 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen ve Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde eski milli sporcular ve güreş antrenörleri Adem Şahna ile Murat Bayram'ın yetiştirdiği 17 yaşındaki Hamza, yurt içinde katıldığı birçok şampiyonada dereceler elde etti.

        Son olarak 4-8 Nisan tarihinde Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları 17 Yaş Altı Grekoromen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda birinci olan Hamza, bu başarısıyla milli takıma seçildi.

        Antrenörleri nezaretinde antrenmanlarını sürdüren ve adaşı olan "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı örnek alan genç sporcu, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

        - "Güreşle hayatımda birçok şey değişti"

        Ağrılı güreşçi Hamza Yerlikaya, AA muhabirine, okullarda yapılan yetenek taraması sayesinde keşfedildiğini ve 6 yıldır güreştiğini söyledi.

        Güreşi çok sevdiğini ve madalya aldıkça azminin arttığını belirten Hamza, şöyle konuştu:

        "Türkiye'nin birçok bölgesinde katıldığım müsabakalarda dereceler aldım. Kütahya'da 17 yaş altı müsabakalarda Türkiye birincisi oldum ve milli takıma seçildim. Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ülkemizi temsil edeceğim. Adaşım Hamza Yerlikaya gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Güreşle hayatımda birçok şey değişti. Hedeflerim, hayata bakış açım değişti, sosyalleştim."

        Hamza Yerlikaya, yılın 12 ayı sürekli olarak antrenman yaptıklarını ve yarışmalara hazırlanmak için sıkı çalıştıklarını anlattı.

        Eski milli sporcu olan antrenörlerinin tecrübelerinden yararlandıklarını dile getiren Hamza, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Cumartesi günleri de koşumuz var. Üç Türkiye üçüncülüğüm, bir de Türkiye ikinciliğim var. En büyük hedefim, olimpiyat şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okumak ve bayrağımızla minderde tur atmak." ifadelerini kullandı.

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