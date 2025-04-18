Ağrı'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda hafif ticari araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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