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        Ağrı'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 16:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:45
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        Ağrı'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda hafif ticari araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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