Taramayla seçilen Ağrılı güreşçi çocukların hedefi uluslararası başarı

ABDULLAH SÖYLEMEZ/YASİN ÇAVDAR - Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde yetenek taramasıyla keşfedilen güreşçi çocukların hedefi uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırmak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan Eleşkirt Bireysel Sporlar Merkezi'nde yürütülen projeyle, 6 yıl önce ilçedeki okullarda taramalar yapılarak güreş sporuna yatkın çocuklar tespit edildi.

Antrenörler Adem Şahna ile Murat Bayram eşliğinde antrenmanlarını sürdüren gençler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ulusal müsabakalarda birçok madalya kazandı. Elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen sporcular, ailelerinin ve ilçe halkının gururu oldu. Avrupa’da madalya hedefiyle çalışan güreşçiler, antrenmanlarda disiplinlerinden ödün vermiyor.

İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Sabahattin Güzel, AA muhabirine, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla büyüyen sağlıklı nesiller yetiştirdiklerini belirterek, "Çocuklara, sporun sadece bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu öğretiyoruz. İlçe olarak gurur duyduğumuz Avrupa ve Türkiye şampiyonları yetiştiriyor, gençlerimizi sporla daha güçlü ve başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

- 6 yıl içerisinde Türkiye şampiyonalarında 43 madalya kazandılar Güreş antrenörü Adem Şahna da Eleşkirt'te çok yetenekli güreşçiler yetiştirdiklerini, birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettiklerini ve hedeflerinin uluslararası başarı olduğunu anlattı. İlçeye 6 yıl önce atandığında yaptıkları yetenek taramasıyla sporcular keşfettiklerini ifade eden Şahna, şöyle konuştu: "O dönem iyi olan 15-20 sporcumuzla antrenmanlarımıza başladık. Devam ettikçe o çocuklarımız arasında başarılı sporcular çıkmaya başladı. Başarı geldikçe ilçe halkı, güreşe daha çok heveslendi. Şu an 80 sporcumuz var, yazın 150'yi buluyor. 6 yıl içerisinde sadece Türkiye şampiyonalarında 43. madalyamızı geçen hafta aldık. 3 kız sporumuz var, 3'ü de milli takıma seçildi. Sporcular, disiplinli çalışarak antrenmanlarını aksatmıyor." Antrenör Murat Bayram ise 6 ve 20 yaş arası sporcuların bulunduğu merkezin bir güreş proje okulu olduğunu kaydetti.