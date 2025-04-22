Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı
Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat ağır yaralandı.
Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat ağır yaralandı.
İl merkezine bağlı Anakaya köyünde dedesiyle hayvan otlatan İsmail Yiğit Polat'a (20) yıldırım isabet etti.
Dedesi ve köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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