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        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 22.04.2025 - 18:55
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        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı
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        Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 20 yaşındaki İsmail Yiğit Polat ağır yaralandı.

        İl merkezine bağlı Anakaya köyünde dedesiyle hayvan otlatan İsmail Yiğit Polat'a (20) yıldırım isabet etti.

        Dedesi ve köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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