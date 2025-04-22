Ağrı'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Polat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dedesi ve köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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