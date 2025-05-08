Ağrı'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonlarında 22 kişi tutuklandı

Ağrı'da nisan ayında "göçmen kaçakçılığı" ve "insan ticareti" operasyonlarında 22 kişi tutuklandı, 3 bin 722 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Vali Mustafa Koç, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, valilik koordinasyonunda nisan ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik 58 operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve bir kişinin tutuklandığını belirten Koç, "İlimizde nisan ayında FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik 17 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Koç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ruhsatsız silahlar ele geçirildiğini ve 22 kişi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Koç, "13 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, 39 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 14 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 14'ü tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.