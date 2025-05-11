Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yaptıkları aramada gizli bölmede 69 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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