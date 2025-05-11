Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yaptıkları aramada gizli bölmede 69 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. 1 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Ağrı'da baharın geç geldiği köylerin meraları, koyun ve kuzu sesleriyle şen...
        Ağrı'da baharın geç geldiği köylerin meraları, koyun ve kuzu sesleriyle şen...
        Ağrı'da lise öğrencileri için bilgisayar laboratuvarı kuruldu
        Ağrı'da lise öğrencileri için bilgisayar laboratuvarı kuruldu
        Çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İranlı gözaltına al...
        Çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İranlı gözaltına al...
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonlarında 22 kişi tutuk...
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonlarında 22 kişi tutuk...
        Ağrı merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Ağrı merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın finali 15 Mayıs'ta gerçekleşece...
        Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın finali 15 Mayıs'ta gerçekleşece...