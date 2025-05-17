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        Ağrı Valisi Koç, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, günlük ortalama 2 bin 800 poliklinik ve 1000 acil hastanın başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:28
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        Ağrı Valisi Koç, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, günlük ortalama 2 bin 800 poliklinik ve 1000 acil hastanın başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

        Vali Koç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer ile günlük ortalama 2 bin 800 poliklinik ve 1000 acil hasta başvurusunun gerçekleştiği hastanede sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

        Koç, ziyarette, tedavi gören hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, teknik arıza nedeniyle geçici olarak dinlendirilen MR cihazının bugün itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

        Ağrı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son iki ayda sağlık alanında önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Koç, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki randevu sayısının yaklaşık 15 binden 9 bine düşürüldüğünü, MR bekleme süresinin ise 7 aydan 1 aya indirildiğini belirtti.

        Vali Koç, 23 Mayıs'ta ihalesi yapılacak olan ikinci MR cihazının da en kısa sürede hizmete alınmasıyla MR bekleme süresinin daha da kısalacağını kaydederek, vatandaşlara daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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