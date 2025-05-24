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        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Van'dan kamyonetle getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:45
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        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Van'dan kamyonetle getirilen 2 ton inci kefali ele geçirildi.

        Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Van'dan Doğubayazıt ilçesine kaçak yollarla inci kefali taşındığı tespit edildi.

        Ekipler, bir kamyonette yaptıkları aramada, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması ve satışı yasak olan 2 ton inci kefali ele geçirdi.

        Balıklar, yapılan işlemlerin ardından iş makinesiyle kazılan kuyuya gömülerek imha edildi, 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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