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        Ağrı'daki usulsüz şekilde hayvan sevki operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Ağrı'da 21 Mayıs'ta usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:39
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        Ağrı'daki usulsüz şekilde hayvan sevki operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Ağrı'da 21 Mayıs'ta usulsüz şekilde hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü ise savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

        Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan bir firarinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüz temin edilen hayvan küpesi ve belgelerle farklı illere hayvan sevki yaptığı öne sürülen şüpheliler teknik takibe alınmış, 21 Mayıs'ta il merkezinde bulunan 10 adrese yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Adreslerde yapılan aramada ise yasa dışı yollarla elde edilmiş 1150 hayvan küpesi, 2 küpe sökme-takma aparatı, usulsüz hayvan sevkinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile senetler ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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