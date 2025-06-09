Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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