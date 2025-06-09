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        Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 21:47 Güncelleme: 09.06.2025 - 21:47
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        Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
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        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücüler su birikintileri nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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