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        Patnos Barajı'nda su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağışlarıyla yükseldi

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde içme suyu ile tarımsal sulamada kullanılan ve kış aylarında büyük bölümü kuruyan baraj, ilkbaharda suyla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:36
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        Patnos Barajı'nda su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağışlarıyla yükseldi
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde içme suyu ile tarımsal sulamada kullanılan ve kış aylarında büyük bölümü kuruyan baraj, ilkbaharda suyla doldu.

        Bölgede son yıllarda yağışların az olması, kuraklık ve buharlaşma gibi sebeplerden dolayı Patnos Barajı'nın su seviyesi kış aylarına doğru kuruma noktasına geliyor.

        İlçenin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağmurlarıyla yükseldi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğünün verilerine göre, barajın su seviyesi yüzde 71'e yükseldi.

        Öte yandan barajın ön tarafında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden ve 2026 yılının mart ayında bitirilmesi planlanan günlük 40 bin metreküp su arıtma kapasiteli tesisin tamamlanmasıyla ilçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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