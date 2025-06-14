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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin ilçe kongresine katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:42
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin ilçe kongresine katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ağrı'da partisinin Patnos 3. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Erbakan, Patnos Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisinin dünya değil, ahiret öncelikli siyaset yapanların adresi olduğunu söyledi.

        "Vahşette, terörde, soykırımda sınır tanımayan terörist İsrail'in, son olarak İran'a haksız, hukuksuz, vahşi bir saldırıyı gerçekleştirdiğini" dile getiren Erbakan, "Eğer anladığı dilden cevap verilmezse dur durak bilmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın ifadesiyle adeta 'terbiye edilmemiş bir aygır' gibi önüne geleni tepmeye devam edeceğini ve insanlıktan nasibini almamış bir canavar olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

        Erbakan ve beraberindekiler, Mehmet Hanifi Kaya'nın yeniden ilçe başkanlığına seçildiği kongrenin ardından esnafı ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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