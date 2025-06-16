Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da prematüre doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

        Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da prematüre doğan bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da 1350 gram olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan prematüre bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Patnos ilçesinde 28 haftalık doğan "Halil İbrahim Yanar" adlı bebek, 8 günlükken beyin kanaması nedeniyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

        Hastanede yenidoğan ve beyin cerrahisi hekimlerince tedavisi ve cerrahi operasyonları yapılan bebeğin 76. günde ileri beyin cerrahi operasyon ihtiyacı nedeniyle Ankara'ya sevkine karar verildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen bebek, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da köy okulları yükümlülerin elleriyle onarılıp güzelleştiriliyor
        Ağrı'da köy okulları yükümlülerin elleriyle onarılıp güzelleştiriliyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin ilçe kongre...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ağrı'da partisinin ilçe kongre...
        Erbakan: Bu Siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması
        Erbakan: Bu Siyonistlerin asıl hedefi Türkiye'nin parçalanması
        Hakkari'de rahatsızlanan çocuk ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirildi
        Hakkari'de rahatsızlanan çocuk ambulans helikopter ile Ağrı'ya getirildi
        Patnos Barajı'nda su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağışlarıyla yükseldi
        Patnos Barajı'nda su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağışlarıyla yükseldi
        Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu
        Ağrı'da sağanak yağış etkili oldu