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        Muş'ta soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya gönderildi

        Muş'ta dünyaya gelen ve soğutma (hipotermi) tedavisine ihtiyacı olduğu belirlenen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 22:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 22:51
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        Muş'ta soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya gönderildi
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        Muş'ta dünyaya gelen ve soğutma (hipotermi) tedavisine ihtiyacı olduğu belirlenen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya ulaştırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde 39 haftalık 3 kilogram olarak dünyaya gelen bebeğin, soğutma tedavisine ihtiyacının olduğu belirlendi.

        Doktorları tarafından sevkine karar verilen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya gönderildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pistinde sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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