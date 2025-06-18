Muş'ta soğutma tedavisine ihtiyacı olan bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde 39 haftalık 3 kilogram olarak dünyaya gelen bebeğin, soğutma tedavisine ihtiyacının olduğu belirlendi.

Muş'ta dünyaya gelen ve soğutma (hipotermi) tedavisine ihtiyacı olduğu belirlenen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya ulaştırıldı.

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