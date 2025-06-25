Ağrı'da solunum rahatsızlığı yaşayan bebek ambulans helikopterle Bitlis'e nakledildi
Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edildi.
Ağrı'da doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'e sevk edildi.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün 37 haftalık ve 3 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşadı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle entübe edilen bebeğin, hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yer bulunamaması nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesine sevk edilmesine karar verildi.
Hastanenin bahçesindeki piste iniş yapan ambulans helikopterdeki sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine götürüldü.
Bebeğin sevk sürecinin sorunsuz tamamlandığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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