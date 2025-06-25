Ağrı'da solunum rahatsızlığı yaşayan bebek ambulans helikopterle Bitlis'e nakledildi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün 37 haftalık ve 3 kilo 800 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, doğumun ardından solunum sıkıntısı yaşadı.

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