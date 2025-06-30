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        Kutsal topraklardan Ağrı'ya dönen hacılar alkışlar ve çiçeklerle karşılandı

        Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:47
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        Kutsal topraklardan Ağrı'ya dönen hacılar alkışlar ve çiçeklerle karşılandı
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        Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

        Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden havalanan uçak, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gece yarısı indi. Vatandaşlar, havalimanının içinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

        Havalimanı personeli ve görevli polislerin koordinesinde Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkarak valizlerini teslim alan hacılar, yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

        Hacılar ile yakınları kucaklaşarak hasret giderdi, buluşmada duygusal anlar yaşandı.

        İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, AA muhabirine, Ağrı'dan Suudi Arabistan'a, oradan da Ağrı'ya direkt uçak seferi yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Desteklerinden dolayı Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş'a teşekkür eden Solhan, şöyle konuştu:

        "Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac organizasyonunda bu sene 163 hacımız ve 6 kafile görevlimiz olmak üzere toplam 169 hacıyı mayıs ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan yolcu ettik. Hacılarımızı karşılıyoruz. Elhamdülillah, sağ salim bir şekilde geldiler. Havalimanında hacılarımız ile yakınları arasında duygu yoğunluğu var, mutluluk, sevinç var. Hacılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetinden çok memnun kaldılar. İlk defa geçen sene Ağrı'dan uçakla direkt kutsal topraklara gidilip gelindi. Bu sene de böyle olması çok iyi oldu."

        Hacılardan Ümran Arvasi de hac vazifesinin çok iyi geçtiğini, Diyanetin hizmetinin çok iyi olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimize dua ettik. Gazze'deki, Filistin'deki mazlum kardeşlerimize dua ettik. Allah, bu duamızı kabul etmişse bize yeter." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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