Kutsal topraklardan Ağrı'ya dönen hacılar alkışlar ve çiçeklerle karşılandı

Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden havalanan uçak, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gece yarısı indi. Vatandaşlar, havalimanının içinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı personeli ve görevli polislerin koordinesinde Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkarak valizlerini teslim alan hacılar, yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Hacılar ile yakınları kucaklaşarak hasret giderdi, buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, AA muhabirine, Ağrı'dan Suudi Arabistan'a, oradan da Ağrı'ya direkt uçak seferi yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş'a teşekkür eden Solhan, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac organizasyonunda bu sene 163 hacımız ve 6 kafile görevlimiz olmak üzere toplam 169 hacıyı mayıs ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan yolcu ettik. Hacılarımızı karşılıyoruz. Elhamdülillah, sağ salim bir şekilde geldiler. Havalimanında hacılarımız ile yakınları arasında duygu yoğunluğu var, mutluluk, sevinç var. Hacılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetinden çok memnun kaldılar. İlk defa geçen sene Ağrı'dan uçakla direkt kutsal topraklara gidilip gelindi. Bu sene de böyle olması çok iyi oldu."