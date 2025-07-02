Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'ya gelen kadınlar doğa harikası Balık Gölü'nü gezdi

        1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü'nü tekneyle keşfedi 2 Tem 2025 Çar 13:40p bölgenin doğal güzelliklerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:40 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'ya gelen kadınlar doğa harikası Balık Gölü'nü gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü'nü tekneyle keşfedi 2 Tem 2025 Çar 13:40p bölgenin doğal güzelliklerini gezdi.

        Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği tarafından bölgenin bilinirliğini artırmak ve kadınlara saygıya dikkati çekmek için ücretsiz kültür turu programları düzenleniyor

        Bu kapsamda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne yurt içi ve yurt dışından 200 kadın katıldı.

        Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul'un sağladığı kamp çadırlarında Ağrı Dağı manzarasına karşı konaklayan kadınlar, 4 günlük tur kapsamında son olarak rotasını Balık Gölü'ne çevirdi.

        Taşlıçay ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'ne minibüslerle gelen kadınlar, burada piknik yapıp tekne turuyla gezintiye çıktı.

        Bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, halay çekip gönüllerince eğlendi.

        Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul, AA muhabirine, kadınlara yönelik yılın her dönemi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Kadınların Ağrı Dağı'nı, Balık Gölü'nü ve çevredeki doğal güzellikleri çok beğendiğini belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

        "1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez bir kadın kamp festivali yapıyoruz. 200 kadın davetimize icabet edip katıldı. Doğubayazıt'taki otelimizin bahçesinde yaklaşık 100 çadırda misafir ettik. Bugün Balık Gölü'ne geldik. Bölgenin turizm potansiyelini daha da ilerletmek istiyoruz. Ekibimizde Hollanda, Çin ve İspanya'dan gelenler de var. Bu düzenlediğimiz 36. ücretsiz etkinlik. Sırada Gürcistan turu var."

        - "Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk defa geliyoruz"

        Zonguldak'tan gelen katılımcılardan Serpil Yavuzdoğan ise Balık Gölü ve çevresindeki doğal güzellikleri çok beğendiklerini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk defa geliyoruz. Tekne turuyla gölde gezdik. Sanki İstanbul Boğazı'nda geziyormuşuz gibi güzel oldu. Gölün manzarası harika, çevrede açan çiçekler bizi büyüledi." ifadesini kullandı.

        Gülçin Yağcı da daha önce de etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Hollandalı Jeanine Pronk da bölgenin tarihi ve doğal güzellikler açısından çok güzel olduğunu dile getirerek, "Ahmet Ertuğrul'u yıllardır tanıyoruz. Bugün Balık Gölü'nü gezdik. Bölge doğal güzellikler açısından çok güzel." diye konuştu.

        İspanya'dan gelen John Moen de Ağrı Dağı manzarasına karşı konakladıklarını, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı

        Benzer Haberler

        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı geleneksel Türk sanatlarına ev sahipliği yaptı
        Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı geleneksel Türk sanatlarına ev sahipliği yaptı
        Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya gönde...
        Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya gönde...
        Kutsal topraklardan Ağrı'ya dönen hacılar alkışlar ve çiçeklerle karşılandı
        Kutsal topraklardan Ağrı'ya dönen hacılar alkışlar ve çiçeklerle karşılandı
        Ağrı'daki 371 yaylaya yerleşen göçer aileler yazı çadırlarda geçiriyor
        Ağrı'daki 371 yaylaya yerleşen göçer aileler yazı çadırlarda geçiriyor
        Ağrı'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Ağrı'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı