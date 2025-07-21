Görevine başlayan Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, esnafı ziyaret etti

Kılıç, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında, makamında vatandaşları da ağırlayıp taleplerini dinledi.

Yukarı Esen ve Geçitveren köylerinde KÖYDES projeleri kapsamında yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyen Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Bir süre önce ilçede görevine başlayan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, şehit ailesini ziyaret edip ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine atanan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

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