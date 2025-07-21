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        Görevine başlayan Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, esnafı ziyaret etti

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine atanan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:33
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        Görevine başlayan Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, esnafı ziyaret etti
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine atanan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, şehit ailesi ve esnafı ziyaret etti.

        Bir süre önce ilçede görevine başlayan Kaymakam Kübra Baka Kılıç, şehit ailesini ziyaret edip ilçe esnafıyla bir araya geldi.

        Yukarı Esen ve Geçitveren köylerinde KÖYDES projeleri kapsamında yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceleyen Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

        Kılıç, hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında, makamında vatandaşları da ağırlayıp taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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