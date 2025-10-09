Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da evinde sahte dolar ve sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Ağrı'da evinde sahte 11 bin 800 ABD doları ve 40 sikke ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 09.10.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da evinde sahte dolar ve sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da evinde sahte 11 bin 800 ABD doları ve 40 sikke ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Kent merkezindeki evde yapılan aramada sahte 11 bin 800 ABD doları, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 40 sikke, 5 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Trump: Esirler pazartesi ya da salı serbest kalacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Google: Önemli miktarda veri sızdırıldı
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Baturalp'in kahreden ölümü! Okulda oyun oynarken fenalaştı!
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        Soğuk hava kaç gün sürecek? Hafta sonu yağış var mı?
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yükümlüler hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak fidan d...
        Ağrı'da yükümlüler hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak fidan d...
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, trafik sorununu çözmek için sahada inceleme yapt...
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, trafik sorununu çözmek için sahada inceleme yapt...
        Ağrı'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Ağrı'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı
        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Patnos'ta Zahide Şahin Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı
        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi
        Ankara'da inşaattaki yük asansöründen düşerek ölen işçi Ağrı'da defnedildi