Ağrı'da evinde sahte dolar ve sikke ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kent merkezindeki evde yapılan aramada sahte 11 bin 800 ABD doları, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 40 sikke, 5 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Ağrı'da evinde sahte 11 bin 800 ABD doları ve 40 sikke ele geçirilen zanlı tutuklandı.

