        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da telef olan hayvanı otomobile bağlayarak taşıyan kişi hakkında işlem başlatıldı

        Ağrı Valiliği, telef olan büyükbaş hayvanı otomobilin arkasına bağlayarak taşıyan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 20:12 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:12
        Ağrı'da telef olan hayvanı otomobile bağlayarak taşıyan kişi hakkında işlem başlatıldı
        Ağrı Valiliği, telef olan büyükbaş hayvanı otomobilin arkasına bağlayarak taşıyan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan "Ağrı'da bir şahsın, ineği aracının arkasına bağlayarak trafikte sürüklediği" yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İnceleme sonucunda aracı B.A'nın kullandığı tespit edilmiştir. Şahıs beyanında, büyükbaş hayvancılıkla uğraştığını, sabah saatlerinde hayvanın öldüğünü ve ölü hayvanı taşımak amacıyla aracı kullandığını belirtmiştir. Konuya ilişkin olarak ilgili şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

