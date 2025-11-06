Ağrı'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yılmaz G. (36) idaresindeki 34 TM 9645 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Karaca köyü mevkisinde Doğubayazıt istikametinden gelip sola dönüş yapmak isteyen Ahmet A'nın (62) kullandığı 04 AAD 773 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet A. hayatını kaybetti, aynı araçtaki Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
