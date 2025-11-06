Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:26 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Yılmaz G. (36) idaresindeki 34 TM 9645 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Karaca köyü mevkisinde Doğubayazıt istikametinden gelip sola dönüş yapmak isteyen Ahmet A'nın (62) kullandığı 04 AAD 773 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet A. hayatını kaybetti, aynı araçtaki Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ağır yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtar...
        Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu, öğretmenler Heimlich manevrasıyla kurtar...
        Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurta...
        Ağrı'da öğretmenler boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurta...
        Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
        Ağrı'nın güneşi devlet desteğiyle elektrik enerjisine dönüşüyor
        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçir...
        Ağrı'da otobüsteki yangın tüplerinin içinde 8 kilogram uyuşturucu ele geçir...