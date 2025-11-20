Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 21:26 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bir iş yerinin bahçesinde yerin altına gömülü fiber tank tespit edilmesi üzerine iş makinesiyle kazı yapıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu, elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi, tankta ise 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
        Ağrı'da yer altına gizlenen tanktan 3 bin 562 litre kaçak motorin çıktı
        Lavabo musluğuna bağlı düzenek ortaya çıkarıldı; yerin altından 3,5 ton kaç...
        Lavabo musluğuna bağlı düzenek ortaya çıkarıldı; yerin altından 3,5 ton kaç...
        Ağrı'nın tek kadın kickboksçusu Sibel Oruç, Türkiye ve dünya şampiyonluklar...
        Ağrı'nın tek kadın kickboksçusu Sibel Oruç, Türkiye ve dünya şampiyonluklar...
        MHP Patnos ilçe teşkilatından esnaf ziyaretleri
        MHP Patnos ilçe teşkilatından esnaf ziyaretleri
        Ağrı'da "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında fidanlar t...
        Ağrı'da "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında fidanlar t...
        Ağrı'da öğrenciler yılın ilk kardan adamını yaptı
        Ağrı'da öğrenciler yılın ilk kardan adamını yaptı