Ağrı'da yer altına gömülü fiber tankta 3 bin 562 litre kaçak motorin ele geçirildi

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışması sonucu, elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi, tankta ise 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.

Bir iş yerinin bahçesinde yerin altına gömülü fiber tank tespit edilmesi üzerine iş makinesiyle kazı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.