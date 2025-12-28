Ağrı'da kardan kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı
Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 354 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte dün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 423 köy yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekiple köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
354 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, 69 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
