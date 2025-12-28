Habertürk
        Ağrı'da kardan kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ağrı'da kardan kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı

        Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 354 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 19:12 Güncelleme: 28.12.2025 - 19:12
        Ağrı'da kardan kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı
        Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 354 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

        Kentte dün etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 423 köy yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

        Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekiple köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        354 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, 69 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

