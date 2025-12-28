Ağrı'da kardan kapanan 354 köy yolu ulaşıma açıldı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 354 köy yolu, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.